Министр спорта Татарстана высказался о ситуации с отстранением российских легкоатлетов

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался об отстранении российских легкоатлетов.

«В лёгкой атлетике по инициативе нашего министра спорта Михаила Дегтярёва произошла определённого рода реконструкция всех федераций, и в лёгкой атлетике появились сильные люди, наш большой друг и товарищ Пётр Фрадков, мы провели вместе один из лучших чемпионатов страны, инновационных. Конкурентный в плане результатов.

Конечно, не хватает международных стартов, для циклических видов спорта важно понимать, где мы сегодня находимся, ждём возвращения, большая работа в этом направлении ведётся. Ситуация непростая, там непростые чиновники, пока ситуация такая же, как 11 лет назад, реальных подвижек в плане допуска нет, но мы работаем, перспективы видим. План на 2028 год – чтобы все летние виды спорта были в системе отбора на Игры.

Лёгкая атлетика всегда была для нас одним из приоритетных видов спорта, мы работаем все вместе, самый медалеёмкий вид, который нельзя игнорировать. Важное событие впереди – Казанский марафон, в рамках которого пройдёт и чемпионат страны. В каком-то смысле это и международный старт, поскольку среди участников будут и иностранцы, пусть в большинстве своём и из дружественных стран», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.