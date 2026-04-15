Министр спорта Татарстана высказался о ситуации с отстранением российских легкоатлетов

Комментарии

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался об отстранении российских легкоатлетов.

«В лёгкой атлетике по инициативе нашего министра спорта Михаила Дегтярёва произошла определённого рода реконструкция всех федераций, и в лёгкой атлетике появились сильные люди, наш большой друг и товарищ Пётр Фрадков, мы провели вместе один из лучших чемпионатов страны, инновационных. Конкурентный в плане результатов.

Конечно, не хватает международных стартов, для циклических видов спорта важно понимать, где мы сегодня находимся, ждём возвращения, большая работа в этом направлении ведётся. Ситуация непростая, там непростые чиновники, пока ситуация такая же, как 11 лет назад, реальных подвижек в плане допуска нет, но мы работаем, перспективы видим. План на 2028 год – чтобы все летние виды спорта были в системе отбора на Игры.

Лёгкая атлетика всегда была для нас одним из приоритетных видов спорта, мы работаем все вместе, самый медалеёмкий вид, который нельзя игнорировать. Важное событие впереди – Казанский марафон, в рамках которого пройдёт и чемпионат страны. В каком-то смысле это и международный старт, поскольку среди участников будут и иностранцы, пусть в большинстве своём и из дружественных стран», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Топ-события среды: Лига чемпионов, последний (?) матч Овечкина в НХЛ, теннис и баскетбол
Топ-события среды: Лига чемпионов, последний (?) матч Овечкина в НХЛ, теннис и баскетбол
