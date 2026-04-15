Министр спорта Татарстана отреагировал на допуск водных видов с флагом и гимном

Комментарии

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о допуске участников водных видов спорта к международным соревнованиям под российским флагом и гимном.

«Международная федерация водных видов спорта допустила нас в полном составе, с национальными атрибутами. Сыграли первый ватерпольный турнир, где основной состав – ребята из «Синтеза», опора сборной.

В ближайшие дни ждём соревнования по прыжкам в воду и плаванию, ключевое событие – чемпионат Европы по водным видам в Париже, ждём полноценного участия наших ребят», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

13 апреля 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов.

