В Федерации лёгкой атлетики Татарстана рассказали о работе над допуском россиян

Президент Федерации лёгкой атлетики Республики Татарстан Хафиз Салихов рассказал, как проходит работа над допуском российских легкоатлетов к международным стартам.

«К сожалению, самые продолжительные санкции – именно в лёгкой атлетике, им уже 11 лет. Есть у нас надежды на 2028 год, планы на Олимпиаду есть, будем отстаивать наши интересы, рассчитываем, что от шести до восьми человек от нашей страны в лёгкой атлетике будут участниками этой Олимпиады. Рассчитываем в высоких коридорах защищать их интересы, а со своей стороны – обеспечить им достойную подготовку.

Что касается снятия санкций, министр спорт России над этой темой активно работал, есть прогресс, мы надеемся, что в ближайшее время какие-то позитивные новости касательно допуска на международные старты будут», – передаёт слова Салихова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
17-летка выиграл чемпионат мира! Кто ещё из легкоатлетов побеждал в столь юном возрасте?
17-летка выиграл чемпионат мира! Кто ещё из легкоатлетов побеждал в столь юном возрасте?
