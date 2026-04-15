24-летняя индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу стала победительницей Турнира претенденток – 2026, который проходит на Кипре. В 14-м заключительном туре соревнований Рамешбабу одержала победу над россиянкой Екатериной Лагно.

После этой победы Вайшали Рамешбабу набрала 8,5 очка, обойдя в турнирной таблице соревнований казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву, которая в заключительном туре сыграла вничью с представительницей Индии Дивьей Дешмух и завершила турнир, набрав восемь баллов.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Вайшали Рамешбабу сразится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону.