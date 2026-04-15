Вайшали Рамешбабу стала победительницей Турнира претенденток — 2026

24-летняя индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу стала победительницей Турнира претенденток – 2026, который проходит на Кипре. В 14-м заключительном туре соревнований Рамешбабу одержала победу над россиянкой Екатериной Лагно.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 14-й тур, Пейя, Кипр
Вайшали Рамешбабу — Екатерина Лагно
15 апреля 2026, среда. 15:45 МСК
Вайшали Рамешбабу
Окончено
1:0
Екатерина Лагно

После этой победы Вайшали Рамешбабу набрала 8,5 очка, обойдя в турнирной таблице соревнований казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву, которая в заключительном туре сыграла вничью с представительницей Индии Дивьей Дешмух и завершила турнир, набрав восемь баллов.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Вайшали Рамешбабу сразится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону.

Календарь Турнира претенденток - 2026
