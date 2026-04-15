Александра Горячкина одержала победу в заключительном туре Турнира претенденток — 2026

Российский гроссмейстер Александра Горячкина, играя белыми фигурами, одержала победу в 14-м, заключительном туре Турнира претенденток — 2026, который проходит в Пейе (Кипр), одолев китаянку Тань Чжунъи.

Горячкина набрала 7,5 очка по итогам своего выступления на Турнире претенденток – 2026, что позволило ей занять четвёртое место в турнирной таблице. Тань Чжунъи завершила соревнования с результатом 5,5 очка и замкнула таблицу соревнований.

Победительницей Турнира претенденток – 2026 стала индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу, которая сразится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону.