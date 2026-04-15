Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александра Горячкина одержала победу в заключительном туре Турнира претенденток — 2026

Российский гроссмейстер Александра Горячкина, играя белыми фигурами, одержала победу в 14-м, заключительном туре Турнира претенденток — 2026, который проходит в Пейе (Кипр), одолев китаянку Тань Чжунъи.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 14-й тур, Пейя, Кипр
Александра Горячкина — Тань Чжунъи
15 апреля 2026, среда. 15:45 МСК
Александра Горячкина
Окончено
1:0
Тань Чжунъи

Горячкина набрала 7,5 очка по итогам своего выступления на Турнире претенденток – 2026, что позволило ей занять четвёртое место в турнирной таблице. Тань Чжунъи завершила соревнования с результатом 5,5 очка и замкнула таблицу соревнований.

Победительницей Турнира претенденток – 2026 стала индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу, которая сразится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону.

Календарь Турнира претенденток — 2026
