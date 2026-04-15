Есипенко проиграл Фабиано Каруане в заключительном туре Турнира претендентов — 2026

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко потерпел поражение в 14-м, заключительном туре Турнира претендентов — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Есипенко проводил встречу с американцем Фабиано Каруаной. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась на 40-м ходу.

Есипенко завершил турнир на последнем месте таблицы соревнований, набрав 4,5 очка за 14 встреч. Фабиано Каруана занял третье место в турнире с результатом 7,5 очка.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победителем соревнований досрочно стал 20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров, который сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.