Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Есипенко проиграл Фабиано Каруане в заключительном туре Турнира претендентов — 2026

Комментарии

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко потерпел поражение в 14-м, заключительном туре Турнира претендентов — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Есипенко проводил встречу с американцем Фабиано Каруаной. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась на 40-м ходу.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 14-й тур, Пейя, Кипр
Андрей Есипенко — Фабиано Каруана
15 апреля 2026, среда. 15:45 МСК
Андрей Есипенко
Идёт
Фабиано Каруана

Есипенко завершил турнир на последнем месте таблицы соревнований, набрав 4,5 очка за 14 встреч. Фабиано Каруана занял третье место в турнире с результатом 7,5 очка.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победителем соревнований досрочно стал 20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров, который сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Российская шахматистка бросила вызов лидеру. Но проиграла и сделала соперницу чемпионкой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android