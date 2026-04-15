Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты на 15 апреля, итоговая таблица

Сегодня, 15 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В его рамках состоялся 14-й, заключительный тур соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.
Шахматы. Турнир претенденток — 2026, Пейя (Кипр), 14-й тур. Результаты на 15 апреля:
Дивья Дешмух (Индия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 1/2:1/2;
Вайшали Рамешбабу (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) – 1:0;
Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) – 1:0;
Анна Музычук (Украина) — Чжу Цзиньэр (Китай) – 1/2:1/2.
Победительницей Турнира претенденток – 2026 стала индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу. Она сразится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону.
Итоговая таблица Турнира претенденток — 2026
|1.
|Вайшали Рамешбабу (Индия)
|8,5
|2.
|Бибисара Асаубаева (Казахстан)
|8,0
|3.
|Чжу Цзиньэр (Китай)
|7,5
|4.
|Александра Горячкина (Россия)
|7,5
|5.
|Анна Музычук (Украина)
|7.0
|6.
|Екатерина Лагно (Россия)
|6,5
|7.
|Дивья Дешмух (Индия)
|5,5
|8.
|Тань Чжунъи (Китай)
|5,5