Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты на 15 апреля, итоговая таблица

Сегодня, 15 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В его рамках состоялся 14-й, заключительный тур соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026, Пейя (Кипр), 14-й тур. Результаты на 15 апреля:

Дивья Дешмух (Индия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 1/2:1/2;

Вайшали Рамешбабу (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) – 1:0;

Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) – 1:0;

Анна Музычук (Украина) — Чжу Цзиньэр (Китай) – 1/2:1/2.

Победительницей Турнира претенденток – 2026 стала индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу. Она сразится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону.

Итоговая таблица Турнира претенденток — 2026

1.Вайшали Рамешбабу (Индия)8,5
2.Бибисара Асаубаева (Казахстан)8,0
3.Чжу Цзиньэр (Китай)7,5
4.Александра Горячкина (Россия)7,5
5.Анна Музычук (Украина)7.0
6.Екатерина Лагно (Россия)6,5
7.Дивья Дешмух (Индия)5,5
8.Тань Чжунъи (Китай)5,5
Материалы по теме
Российская шахматистка бросила вызов лидеру. Но проиграла и сделала соперницу чемпионкой
Российская шахматистка бросила вызов лидеру. Но проиграла и сделала соперницу чемпионкой
