Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты на 15 апреля, итоговая таблица

Сегодня, 15 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В его рамках состоялся 14-й, заключительный тур соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026, Пейя (Кипр), 14-й тур. Результаты на 15 апреля:

Дивья Дешмух (Индия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 1/2:1/2;

Вайшали Рамешбабу (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) – 1:0;

Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) – 1:0;

Анна Музычук (Украина) — Чжу Цзиньэр (Китай) – 1/2:1/2.

Победительницей Турнира претенденток – 2026 стала индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу. Она сразится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону.

Итоговая таблица Турнира претенденток — 2026