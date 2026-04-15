Турнир претендентов — 2026: результаты на 14 апреля, итоговая таблица

Сегодня, 15 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претендентов – 2026. В его рамках состоялся 14-й, заключительный тур соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.

Шахматы. Турнир претендентов — 2026, Пейя (Кипр), 14-й тур. Результаты на 15 апреля:

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Вэй И (Китай) – 1/2:1/2;

Маттиас Блюбаум (Германия) — Аниш Гири (Нидерланды) – 0:1;

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Хикару Накамура (США) – 1/2:1/2;

Андрей Есипенко (Россия) — Фабиано Каруана (США) – 0:1.

Победителем Турнира претендентов – 2026 стал узбекистанский шахматист Жаводахир Синдаров. За мировую шахматную корону он сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Итоговая таблица Турнира претендентов — 2026

1.Жавохир Синдаров (Узбекистан)10
2.Аниш Гири (Нидерланды)8,5
3.Фабиано Каруана (США)7,5
4.Вэй И (Китай)7,0
5.Хикару Накамура (США)6,5
6.Маттиас Блюбаум (Германия)6,0
7.Рамешбабу Прагнанандха (Индия)6,0
8.Андрей Есипенко (Россия)4,5
