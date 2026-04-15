Турнир претендентов — 2026: результаты на 14 апреля, итоговая таблица

Сегодня, 15 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претендентов – 2026. В его рамках состоялся 14-й, заключительный тур соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.
Шахматы. Турнир претендентов — 2026, Пейя (Кипр), 14-й тур. Результаты на 15 апреля:
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Вэй И (Китай) – 1/2:1/2;
Маттиас Блюбаум (Германия) — Аниш Гири (Нидерланды) – 0:1;
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Хикару Накамура (США) – 1/2:1/2;
Андрей Есипенко (Россия) — Фабиано Каруана (США) – 0:1.
Победителем Турнира претендентов – 2026 стал узбекистанский шахматист Жаводахир Синдаров. За мировую шахматную корону он сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.
Итоговая таблица Турнира претендентов — 2026
|1.
|Жавохир Синдаров (Узбекистан)
|10
|2.
|Аниш Гири (Нидерланды)
|8,5
|3.
|Фабиано Каруана (США)
|7,5
|4.
|Вэй И (Китай)
|7,0
|5.
|Хикару Накамура (США)
|6,5
|6.
|Маттиас Блюбаум (Германия)
|6,0
|7.
|Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
|6,0
|8.
|Андрей Есипенко (Россия)
|4,5