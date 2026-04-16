Российская гимнастка получила предупреждение за то, что не повернулась к флагу Украины

Российская гимнастка София Ильтерякова получила предупреждение от Международной федерации гимнастики после произошедшего на этапе Кубка мира инцидента, когда россиянка не повернулась лицом к табло с изображением флагов стран-призёров во время церемонии награждения. Напомним, соревнования в упражнении с обручем выиграла представительница Украины.

«Вчера специальный комитет FIG вынес решение по инциденту с участием нейтральной спортсменки Софии Ильтеряковой на Кубке мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария), произошедшему 30 марта 2026 года.

Во время церемонии, когда звучал государственный гимн Украины в честь победительницы, а на экране за подиумом отображались флаги, госпожа София Ильтерякова не повернулась лицом к флагам, как того требуют правила FIG для церемоний награждения.

Нейтральные спортсмены несут полную ответственность за то, чтобы избегать любых действий, которые могут быть восприняты как неуважительные или политически мотивированные.

В соответствии с применимыми правилами и установленными процедурами специальный комитет был призван оценить ситуацию, поскольку невыполнение спортсменкой требования повернуться к флагам во время исполнения государственного гимна Украины объективно может рассматриваться как несовместимое со стандартами поведения, которые ожидают от нейтральных спортсменов.

Рассмотрев все обстоятельства, включая разъяснения, предоставленные спортсменкой, специальный комитет принял решение вынести спортсменке предупреждение. Любое подобное нарушение правил FIG в отношении церемоний награждения или любое другое нарушение специальных правил со стороны спортсменки [в дальнейшем] повлечёт за собой лишение нейтрального статуса», — говорится в заявлении на официальном сайте Международной федерации гимнастики.

Ранее Украинская федерация гимнастики (УФГ) выступила с требованием лишить россиянку Софию Ильтерякову статуса нейтрального спортсмена.