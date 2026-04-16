Сборная России по тяжёлой атлетике провела открытую тренировку перед ЧЕ в Грузии

15 апреля в УТЦ «Новогорск» в Рузе российская команда провела открытое занятие в рамках подготовки к чемпионату Европы, который состоится с 19 по 26 апреля в Батуми.

В Батуми российские штангисты впервые с 2021 года выступят в полном составе из 16 человек. Россияне примут участие в турнире в нейтральном статусе. Один из лидеров национальной команды Ольга Тё поделилась ожиданиями от турнира: «Нас долго не было, конечно, мы обрадовались, когда нас допустили полным составом. Безусловно, есть волнение, что долго не выступали. Осознаём ответственность, что защищаем честь страны, в каком бы статусе мы ни были. Думаю, это понимают и конкуренты».

Процесс возвращения россиян на международную арену был запущен в декабре 2024 года после переговоров министра спорта Михаила Дегтёрева с президентом международной федерации. Летом 2025-го ФТАР возглавил глава инвестиционной группы «Марафон» Александр Винокуров. В прошлом году на крупные турниры сборная ездила в усечённом составе, но в Батуми допущены все сильнейшие. В январе были сняты все ограничения с юниоров, а на майском первенстве мира в Египте сборная России выступит с флагом и гимном.

Ощущениями от тренировочного процесса на отремонтированной усилиями ФТАР и Минспорта базе в Рузе рассказал главный тренер мужской команды Рим Сиразетдинов: «Наша федерация здорово поработала — обновлённые залы и современное оборудование. Тренироваться в таких условиях на новой штанге — это не только комфорт, но и новый уровень мотивации. Думаю, мы неплохо готовы к чемпионату Европы. У нас опытный тренерский штаб, а среди самих атлетов хватает ребят, которые многое прошли в спорте, которых ничем не удивить. Поэтому думаю, медали у нас будут».

В итоговый состав сборной России на чемпионат Европы вошли победители и призёры международных турниров, обладатели национальных титулов и действующие рекордсмены страны:

Женщины

Милана Кутякина (до 53 кг);

Екатерина Красулина (до 58 кг);

Ольга Тё (до 58 кг);

Зарина Гусалова (до 69 кг);

Евгения Гусева (до 69 кг);

Варвара Кузьминова (до 77 кг);

Анастасия Романова (до 77 кг);

Яна Сотиева (до 86 кг).