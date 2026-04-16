Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ковентри: я призываю Европейский союз уважать автономию спорта и нейтралитет МОК

Ковентри: я призываю Европейский союз уважать автономию спорта и нейтралитет МОК
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри обратилась к участникам Спортивного форума Европейского союза, который проходит на Кипре, с призывом поддержать политический нейтралитет комитета и Олимпийских игр.

«Я призываю Европейский союз и его государства-члены придерживаться принципов, которые вы так часто признавали: уважать автономию спорта и поддерживать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр. Потому что только тогда сила спорта сможет по-настоящему раскрыться.

Спортсмены могут вдохновлять нас только в том случае, если они могут соревноваться. А делать это они могут только в том случае, если мы будем сохранять строгий нейтралитет спорта. Если политика не будет вмешиваться в ход игры. Для всех нас это означает, что мы должны защищать автономию спорта. Чтобы мы могли сказать всем спортсменам, независимо от того, откуда они родом: да, вы можете соревноваться свободно, без политического вмешательства, не зависящего от вас», — приводит слова Ковентри пресс-служба МОК.

