25-летний португальский легкоатлет оказался в коме после ДТП

Бегун на средние дистанции из Португалии Этсон Баррос стал участником дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 апреля. Об этом сообщает A Bola.

Известно, что легкоатлет не справился с управлением, его машина попала в аварию и перевернулась в пригороде Лиссабона. Спортсмен был в сознании, когда его госпитализировали, но затем был введён медиками в состояние искусственной комы. У него не было обнаружено переломов. Согласно анализам, Этсон также не употреблял спиртное.

Баррос является пятикратным чемпионом Португалии в беге на 3000 метров с препятствиями и двукратным серебряным призёром ЧЕ (U23) в той же дисциплине.