Анжела Бладцева высказалась о победе на чемпионате Европы по батуту — 2026

Россиянка Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте, поделилась эмоциями от успеха на чемпионате Европы — 2026. Она завоевала золото в индивидуальном первенстве.

«Победа далась непросто, а эмоции до сих пор непонятные. Наверное, я просто рада, что вся работа прошла не зря. На чемпионате Европы я показала относительно новую комбинацию, пробовала её исполнять в прошлом году дважды, но неудачно. Тем, как вышло показать её в Португалии, довольна процентов на 80-85. Перед выходом на финальный прыжок особо ни о чём не думала, просто хотела показать свой максимум. Ощущения, что прыжок победный, не было, но я была уверена, что окажусь в тройке.

Жаль, что не получилось в синхронных прыжках пройти в финал. В первой попытке я плохо увидела Софу [Аляеву], из-за этого получился сильный рассинхрон, а во второй сделала техническую ошибку, которая и не позволила нам продолжать борьбу», — приводит слова Бладцевой пресс-служба ОКР.