Мурад Чопанов принёс России золото ЧЕ-2026 по дзюдо

Российский дзюдоист Мурад Чопанов занял первое место на чемпионате Европы — 2026 в Тбилиси (Грузия). В финале весовой категории до 66 кг он одолел соперника из Финляндии Луукаса Саху. Россиянин заработал «юко» в дополнительное время.

16 апреля копилка сборной России пополнилась ещё двумя наградами. Серебро в весовой категории до 48 кг добыла Сабина Гилязова, которая не справилась в решающей схватке с Ширин Боукли (Франция). Бронза в этом же весе досталась Марине Воробьёвой, справившейся с Евой Перес Солер (Испания).

Чемпионат Европы по дзюдо — 2026 проходит в Тбилиси с 16 по 19 апреля. Россияне выступают на соревнованиях под своим флагом и с гимном.