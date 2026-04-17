Дзюдоист Чопанов посвятил золото ЧЕ-2026 народу Дагестана, где произошло наводнение

Российский дзюдоист Мурад Чопанов прокомментировал победу на чемпионате Европы — 2026. В финале весовой категории до 66 кг он одолел соперника из Финляндии Луукаса Саху. Он посвятил успех жителям Дагестана, которые пострадали от наводнения.

«Когда вышел в финал, подумал, что эту схватку не отдам, что бы ни было. Готов был умереть на татами. По самочувствию всё лучше и лучше становилось с каждой схваткой.

Я ехал в Грузию выигрывать золото и хотел бы посвятить победу народу родного Дагестана, где недавно случилось наводнение. Даже если эта медаль хоть немного поднимет людям настроение — для меня это важно», — приводит слова Чопанова пресс-служба Федерации дзюдо России.