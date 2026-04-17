Стало известно, когда состоятся слушания по иску ВАДА к РУСАДА

Слушания по иску ВАДА к РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут в сентябре. Перед этим в российском антидопинговом агентстве надеются внести изменения в законопроект о спорте, сообщила глава РУСАДА Вероника Логинова.

Ранее стороны договорились приостановить судебный процесс из-за изменений в законопроекте. Если новшества будут приняты, то судебная тяжба прекратится, считают в организации.

«Слушания состоятся в сентябре, но одновременно с этим идёт процесс по подготовке ко второму чтению законопроекта о спорте. Мы работаем над этим совместно с министерством спорта. Был ряд замечаний, которые пытаемся устранить. Я думаю, что до сентября есть большая вероятность, что успеем», — приводит слова Логиновой ТАСС.