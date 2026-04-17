Евгения Чикунова: новость о допуске с флагом и гимном — пока что лучшая в 2026 году

Серебряный призёр ЧМ и рекордсменка мира российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о допуске российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Ранее о полном восстановлении прав сообщили в World Aquatics.

«Конечно же, был шок и очень приятное удивление. Наконец‑то это свершилось. Уверена, что все этому обрадовались. Наверное, это пока что лучшая новость в 2026 году», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

Согласно правилам допуска с флагом и гимном российские спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях при условии прохождения минимум четырёх антидопинговых тестов.