Дмитрий Кряквин: надеюсь, сборная России сыграет на Олимпиаде по шахматам

Гроссмейстер Дмитрий Кряквин дал комментарий о прошедшем Турнире претендентов — 2026 по шахматам и предстоящей Олимпиаде в Узбекистане. Всемирная шахматная олимпиада 2026 года пройдёт в сентябре в Самарканде. Решение о проведении турнира в Узбекистане было принято на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE).

«Могу сказать, что до самого последнего хода болел за российских гроссмейстеров, несмотря на все тяготы их пути. Легко болеть за победителей, но уверен, например, именно вера российских болельщиков в своих героев помогла совершить камбэк на финише Александре Горячкиной. Не надо отчаиваться, уверен, тренерский штаб сборной России и ФШР сделают верные выводы и составят скорректированный план подготовки к следующим стартам. Сейчас главное — Олимпиада, надеюсь, что сборная России на ней сыграет и выступит достойно, оказавшись в числе призёров.

Что касается матча на первенство мира, пока Синдаров выглядит фаворитом противостояния, но матч имеет свою специфику, если даже Дин Лижэнь, которого все хоронили, сумел к нему хорошо подготовиться, то не вижу оснований не сделать это Доммараджу Гукешу. Пока считаю, что Жавохир фаворит с соотношением 55 на 45 или 60 на 40 в зависимости от нюансов — будет упорная борьба», — приводит слова Кряквина «Шахматы плюс».

Победителем Турнира претендентов — 2026 стал Жавохир Синдаров (Узбекистан). Он набрал 10 очков из 14 возможных, установив рекорд в истории турниров претендентов. Второе место занял Аниш Гири (Нидерланды) с 8,5 очка, третье — Фабиано Каруана (США) с 7,5 очка.

Победительницей женского турнира претендентов — 2026 стала Вайшали Рамешбабу (Индия). Она набрала 8,5 очка и обыграла в последнем туре россиянку Екатерину Лагно. Второе место заняла Бибисара Асаубаева (Казахстан) с 8 очками, третье — Чжу Цзиньэр (Китай) и Александра Горячкина (Россия) с 7,5 очка.