Ефимова, Колесников, Пригода одержали победы в первый день финала Кубка России по плаванию

Сегодня, 17 апреля, в Санкт-Петербурге стартовал финал Кубка России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами первого дня соревнований.
Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России – 2026. Санкт-Петербург (некоторые результаты)
Женщины
50 м, брасс
1. Юлия Ефимова — 30,86.
2. Ника Годун — 30,96.
3. Евгения Чикунова — 31,17.
100 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова — 53,86.
2. Алина Гайфутдинова — 54,26.
3. Александра Кузнецова — 54,39.
200 м, спина
1. Дарья Зарубенкова — 2.10,25.
2. Милана Степанова — 2.10,76.
2. Рената Гайнуллина — 2.12,15.
200 м, баттерфляй
1. Серафима Фокина — 2.10,36.
2. Виктория Токарева — 2.12,67.
3. Александра Верменич — 2.13,10.
Мужчины
50 м, баттерфляй
1. Олег Костин — 22,96.
2. Егор Корнев — 23,05.
3. Андрей Минегаков — 23,15.
100 м, спина
1. Климент Колесников — 53,20.
2. Павел Самусенко — 53,30.
3. Георгий Яковлев — 53,41…
8. Мирон Лифинцев — 54,60.
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода — 2.09,90.
2. Александр Жигалов — 2.10,19.
3. Даниил Писецкий — 2.10,75.