Юлия Ефимова вышла на церемонию награждения КР в футболке московского «Спартака»

Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла на церемонию награждения Кубка России – 2026 в розовой футболке футбольного «Спартака» (Москва). Ефимова одержала победу в заплыве на 50 м брассом, завершив дистанцию за 30,86, второй к финишу пришла Ника Годун с отставанием в 0,10 секунды.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скришнот трансляции

«Футболку «Спартака» мне подарили недавно на матче Кубка России. Розовый цвет, мне понравилось. И я решила выйти в ней на награждение на финале Кубка России после 50 м брассом. Футболка «Спартака» в Санкт‑Петербурге – это определённый вызов. Но и популяризация спорта. Думаю, что так мы привлекаем больше внимания к плаванию», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».