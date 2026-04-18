Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Юлия Ефимова вышла на церемонию награждения КР в футболке московского «Спартака»

Юлия Ефимова вышла на церемонию награждения КР в футболке московского «Спартака»
Комментарии

Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла на церемонию награждения Кубка России – 2026 в розовой футболке футбольного «Спартака» (Москва). Ефимова одержала победу в заплыве на 50 м брассом, завершив дистанцию за 30,86, второй к финишу пришла Ника Годун с отставанием в 0,10 секунды.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скришнот трансляции

«Футболку «Спартака» мне подарили недавно на матче Кубка России. Розовый цвет, мне понравилось. И я решила выйти в ней на награждение на финале Кубка России после 50 м брассом. Футболка «Спартака» в Санкт‑Петербурге – это определённый вызов. Но и популяризация спорта. Думаю, что так мы привлекаем больше внимания к плаванию», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

