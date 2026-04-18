22-летний российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золото чемпионата Европы — 2026

Комментарии

Чемпион мира 2025 года 22-летний российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы – 2026, который проходит в Тбилиси (Грузия). Россияне выступают на соревнованиях с национальной символикой.

В финальной схватке ЧЕ в весовой категории до 81 кг Арбузов победил серебряного призёра Олимпиады-2024, трёхкратного чемпиона мира и Европы грузина Тато Григалашвили. В полуфинале Тимур одержал победу над представителем Сербии Михайло Симиным.

Отметим, что для Арбузова это второй подряд титул чемпиона Европы. В прошлом году он также выиграл соревнования в своей весовой категории. Интересно, что в прошлогоднем полуфинале Арбузов также был сильнее именно Григалашвили.

