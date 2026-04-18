«Чеховские медведи» проиграли «Динамо-Сунгуль» в первом матче 1/4 финала Суперлиги

Сегодня, 18 апреля, состоялся матч 1/4 финала мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги, в котором подмосковный клуб «Чеховские медведи» на выезде уступил команде «Динамо-Сунгуль» из Снежинска (Челябинская область). Встреча завершилась со счётом 26:28.

Гандбол. Суперлига-2025/2026, 1/4 финала. Результат матча:

«Динамо-Сунгуль» Челябинская область— «Чеховские медведи» Московская область — 28:26 (14:15).

Ответная встреча состоится на площадке «Чеховских медведей» 25 апреля.

В розыгрыше предварительного этапа Суперлиги-2025/2026 «Чеховские медведи» заняли четвёртое место, набрав 31 очко (15 побед, одна ничья, шесть поражений). Гандболисты «Динамо-Сунгуль» заняли пятую строчку в итоговой таблице с 25 очками в активе (12 побед, одна ничья, девять поражений). Лидером стал «Зенит» (Санкт-Петербург), который набрал 39 очков. С таким же количеством очков завершили предварительный раунд гандболисты московского ЦСКА, но уступили команде из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям.

