Чикунова, Клепикова, Корнев одержали победы во второй день финала Кубка России по плаванию

Сегодня, 18 апреля, в Санкт-Петербурге продолжился финал Кубка России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами второго дня соревнований.

Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Санкт-Петербург (некоторые результаты):

Женщины

200 м, брасс

  1. Евгения Чикунова – 2.21,48.
  2. Юлия Ефимова – 2.27,58.
  3. Анастасия Шиленкова – 2,28.3.

50 м, вольный стиль

  1. Дарья Клепикова – 24,89.
  2. Арина Суркова – 24,90.
  3. Александра Кузнецова – 24,99.

400 м, вольный стиль

  1. Софья Дьякова – 4.09,08.
  2. Арина Пантина – 4.11,37.
  3. Арина Брыканова – 4.13,66.

Мужчины

100 м, вольный стиль

  1. Егор Корнев – 47,66.
  2. Александр Щёголев – 48,64.
  3. Владислав Резниченко – 48,71.

200 м, баттерфляй

  1. Александр Кудашев – 1.56,90.
  2. Егор Павлов – 1.58,07.
  3. Герман Зажирский – 1.59,39.

200 м, комплекс

  1. Михаил Щербаков – 1.57,12.
  2. Максим Ступин – 1.59,69.
  3. Илья Бородин – 2.00,86.
Материалы по теме
Наши с флагом и гимном на ЧЕ по дзюдо! Как россияне возвращаются на мировую арену?
Наши с флагом и гимном на ЧЕ по дзюдо! Как россияне возвращаются на мировую арену?
