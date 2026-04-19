Дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на ЧЕ-2026 в категории до 70 кг

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы – 2026 в весовой категории до 70 кг. В схватке за бронзу она была сильнее гречанки Элисавет Тельциду.

Золотую медаль завоевала венгерская дзюдоистка Софи Озбаш, которая в финале была сильнее Мелкии Ошкорн из Франции. Во втором поединке за бронзу швейцарка Эйприл Линн Фохуо была сильнее хорватки Лары Цветко.

Дзюдо. Чемпионат Европы – 2026. Тбилиси (Грузия). Весовая категория до 70 кг, женщины:

1. Софи Озбаш (Венгрия).

2. Мелкия Ошкорн (Франция).

3. Мадина Таймазова (Россия)/Эйприл Линн Фохуо (Швейцария).

Чемпионат Европы – 2026 по дзюдо проходит в Тбилиси (Грузия) с 16 по 19 апреля.