Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на ЧЕ-2026 в категории до 70 кг

Дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на ЧЕ-2026 в категории до 70 кг
Комментарии

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы – 2026 в весовой категории до 70 кг. В схватке за бронзу она была сильнее гречанки Элисавет Тельциду.

Золотую медаль завоевала венгерская дзюдоистка Софи Озбаш, которая в финале была сильнее Мелкии Ошкорн из Франции. Во втором поединке за бронзу швейцарка Эйприл Линн Фохуо была сильнее хорватки Лары Цветко.

Дзюдо. Чемпионат Европы – 2026. Тбилиси (Грузия). Весовая категория до 70 кг, женщины:

1. Софи Озбаш (Венгрия).
2. Мелкия Ошкорн (Франция).
3. Мадина Таймазова (Россия)/Эйприл Линн Фохуо (Швейцария).

Чемпионат Европы – 2026 по дзюдо проходит в Тбилиси (Грузия) с 16 по 19 апреля.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android