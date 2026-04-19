Гимнастка Ильтерякова стала бронзовым призёром этапа КМ в упражнениях с обручем

Россиянка София Ильтерякова стала бронзовым призёром этапа Кубка мира –2026 по художественной гимнастике в упражнениях с обручем в Баку (Азербайджан). Россиянка получила 28,450 балла от судей за свою программу.

Победу в этом виде программы Кубка мира одержала украинка Таисия Онофрийчук с результатом 28,650 балла. Серебряным призёром этапа в упражнениях с обручем стала болгарка Стиляна Николова, которая набрала 28,550 балла.

Художественная гимнастика. Кубок мира – 2026. Баку (Азербайджан). Обруч:

1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 28,650.

2. Стиляна Николова (Болгария) – 28,550.

3. София Ильтерякова (Россия) – 28,450.