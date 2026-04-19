Олимпийский чемпион Снайдер оценил борцовские навыки Чимаева после подписания в RAF

Олимпийский чемпион 2016 года, трёхкратный чемпион мира титулованный американский борец Кайл Снайдер высказался о 31-летнем действующем обладателе титула UFC в среднем весе Хамзате Чимаеве, представляющем ОАЭ.

«Я видел отрывки его борьбы и думаю, что он довольно хорош. Он похож на Армана [Царукяна] — смотришь на его борьбу и думаешь: «Вау, довольно неплохо». Они знают, что делают. Так что, думаю, это интересное противостояние», — приводит слова Снайдера MMA Fighting.

В ночь на 19 апреля Снайдер провёл схватку в промоушене Real American Freestyle (RAF), где победил Ризабека Айтмухана из Казахстана, защитив чемпионский титул в полутяжёлом весе RAF. А пресс-служба турнира объявила о подписании контракта с Чимаевым.