Российская гимнастка Ильтерякова завоевала серебро в упражнении с булавами на этапе КМ

Россиянка София Ильтерякова стала серебряным призёром этапа Кубка мира – 2026 по художественной гимнастике в упражнениях с булавами в Баку (Азербайджан), она набрала 28,800 балла за свою программу.

Победительницей этапа в данном виде программы стала олимпийская чемпионка – 2024 немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев, которая завершила соревнования с результатом 29,900 балла. Замкнула тройку призёров украинка Таисия Онофрийчук (28,200 балла).

Отметим, что ранее Ильтерякова стала бронзовым призёром этапа в Баку в упражнениях с обручем.

Художественная гимнастика. Кубок мира – 2026. Баку (Азербайджан). Булавы:

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 29,900.
2. София Ильтерякова (Россия) – 28,800.
3. Таисия Онофрийчук (Украина) – 28,200.

