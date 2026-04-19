«Хотелось услышать гимн». Дзюдоист Арбузов прокомментировал победу на чемпионате Европы

Российский дзюдоист Тимур Арбузов прокомментировал победу на чемпионате Европы — 2026. Для Арбузова это золото стало вторым в карьере на таком уровне, Тимур выиграл ЧЕ-2025.

— Ты отметил, что это золото чемпионата Европы отличается по ощущениям от прошлогоднего. Чем именно?
— Если детально, в этот раз на трибуне были мой отец и тренер. Тренер в том году тоже был, но без отца. А тут отец смотрел на трибуне, хотел его порадовать. Также атмосфера здесь была круче, чем в прошлом году. Очень много болельщиков дзюдо, очень в этой стране любят наш вид спорта. Атмосфера прямо классная. Ну и удалось защитить титул — хотел показать, что это не случайно.

— Флаг тоже влияет на ощущение некоторого отличия от прошлогодней победы?
— Да, как я и говорил, до турнира представлял, как будет играть гимн в мою честь. Поэтому это была ещё одна дополнительная мотивация выиграть — флаг на турнире есть, гимн на турнире есть — хотелось его услышать, — приводит слова Арбузова «Матч ТВ».

