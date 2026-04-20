Рори Макилрой получил награду «Возвращение года» от премии Laureus

Победитель шести мэйджоров титулованный североирландский гольфист Рори Макилрой получил награду «Возвращение года» от престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая в третий раз подряд проходит в Мадриде (Испания).

Также в данной номинации были представлены:

Аманда Анисимова (теннис, США);

Эган Берналь (велоспорт, Колумбия);

Лия Уильямсон (футбол, Англия);

Юлимар Рохас (лёгкая атлетика, Венесуэла);

Саймон Йейтс (велоспорт, Великобритания).

Отметим, что статуэтка премии Laureus Awards разработана и изготовлена люксовым брендом Cartier.

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.