Рори Макилрой получил награду «Возвращение года» от премии Laureus

Победитель шести мэйджоров титулованный североирландский гольфист Рори Макилрой получил награду «Возвращение года» от престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая в третий раз подряд проходит в Мадриде (Испания).

Также в данной номинации были представлены:

Аманда Анисимова (теннис, США);
Эган Берналь (велоспорт, Колумбия);
Лия Уильямсон (футбол, Англия);
Юлимар Рохас (лёгкая атлетика, Венесуэла);
Саймон Йейтс (велоспорт, Великобритания).

Отметим, что статуэтка премии Laureus Awards разработана и изготовлена люксовым брендом Cartier.

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.

