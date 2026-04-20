11-летний россиянин стал победителем первенства мира по шахматам среди юношей до 18 лет

11-летний российский шахматист Роман Шогджиев выиграл первенство мира – 2026 по блицу в категории до 18 лет. Соревнования прошли на курорте Врнячка-Баня (Сербия). Шогджиев набрал девять очков в рамках турнира. Ещё один россиянин Алексей Козлов (восемь очков) в этой же категории занял третье место.

В категории до 16 лет победу одержал россиянин Давид Кауфман, тройку призёров замкнул Станислав Букреев. Также чемпионами стали Даниил Каминский (до 12 лет), Фёдор Сидельников (до 10 лет).

На турнире среди мальчиков до восьми лет россияне заняли весь подиум: 1. Михаил Шишов. 2. Сергей Кузнецов. 3. Ибрагим Атабеков.

У девушек в возрасте до 18 лет бронзу взяла Ирен Люцингер. В категории до 16 лет весь пьедестал почёта заняли россиянки: 1. Диана Преображенская. 2. Вероника Юдина. 3. Диана Хафизова.

В общей сложности на первенстве мира по блицу российские спортсмены выиграли 15 медалей — семь золотых, три серебряных и пять бронзовых.

По итогам первенств мира по рапиду и блицу российские спортсмены победили в медальном зачёте, выиграв в общей сложности 25 наград.