Клепикова и Самусенко одержали победы в четвёртый день финала Кубка России по плаванию

Вчера, 20 апреля, в Санкт-Петербурге стартовал финал Кубка России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами четвёртого дня соревнований.

Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Санкт-Петербург. Результаты на 20 апреля

Женщины

100 м, баттерфляй
1. Дарья Клепикова – 57,42.
2. Арина Суркова – 58,41.
3. Александра Кузнецова – 58,76.

100 м, спина
1. Алина Гайфутдинова – 59,51.
2. Дарья Зарубенкова – 1.00,82.
3. Милана Степанова – 1.01,58.

200 м, комплекс
1. Виктория Блинова – 2.12,60 (юношеский рекорд России).
2. Евгения Чикунова – 2.13,08.
3. Ирина Звягинцева – 2.13,27.

800 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина – 8.25,54.
2. Софья Дьякова – 8.31,71.
3. Арина Пантина – 8.37,46.

Мужчины

50 м, спина
1. Павел Самусенко – 24,33.
2. Георгий Яковлев – 24,38.
3. Климент Колесников – 24,51…
5. Мирон Лифинцев – 24,91.

100 м, брасс
1. Иван Кожакин – 58,91.
2. Кирилл Пригода – 59,40.
3. Данил Семьянинов – 59,87.

200 м, вольный стиль
1. Михаил Щербаков – 1.46,71.
2. Богдан Торопкин – 1.46,85.
3. Роман Акимов – 1.47,32.

