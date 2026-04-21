«Промышленник и предприниматель Олег Сиенко выдвинут на пост президента Федерации велосипедного спорта России. Минспорта поддерживает его кандидатуру.

Мы встречались с Олегом Викторовичем, обсуждали развитие велоспорта в нашей стране. Он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы возглавить федерацию и улучшить результаты работы. Он профессиональный управленец с соответствующим образованием и опытом руководства крупнейшими предприятиями на протяжении 35 лет, включая Научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод». Сейчас он занимает должность первого вице-президента «Русской медной компании».

При этом Олег Сиенко искренне любит велоспорт, имеет звание Мастера спорта международного класса, а также в прошлом уже возглавлял федерацию, хорошо знает специфику вида спорта и организации, на пост руководителя которой баллотируется», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что президент Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый подал в отставку. Он был избран на пост президента организации в конце ноября 2024 года.