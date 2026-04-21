Российский флаг официально вернулся в водных видах спорта

Сегодня, 21 апреля, в водных видах спорта официально вернулась национальная символика России – флаг и гимн. На Мальте стартовал квалификационный раунд женского Кубка мира по водному поло в дивизионе B. Сборная России в первой встрече сыграет с командой Аргентины.

На официальном сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) российские атлеты теперь указаны как сборная России, а флаг представлен среди всех флагов команд‑участниц Кубка мира. Перед матчем с Аргентиной впервые после отстранения будет исполнен гимн Российской Федерации.

Напомним, 13 апреля стало известно, что World Aquatics допустила российский и белорусских спортсменов до международных стартах под эгидой организации с флагом и гимном страны.