Женская сборная России по водному поло с победы стартовала в розыгрыше Кубка мира — 2026

Женская сборная России по водному поло с победы стартовала в розыгрыше Кубка мира — 2026
Ватерполистки сборной России одержали победу в стартовом матче второго дивизиона Кубка мира – 2026 по водному поло, который проходит на Мальте с 21 по 26 апреля. В первом матче группового этапа россиянки обыграли сборную Аргентины со счётом 33:11 (8:4, 7:1, 7:4, 11:2).

Второй матч группового этапа Кубка мира – 2026 россиянки проведут со сборной Германии. Встреча запланирована на 22 апреля.

Стоит отметить, что игра с Аргентиной стала первой официальной для российских спортсменов на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальной символикой. 13 апреля стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных стартов с флагом и гимном страны.

Кто в нашем плавании будет побеждать с флагом? Вспоминаем главных звёзд сборной России
