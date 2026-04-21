В Москве состоится форум «Masters of Sport: новые правила игры»

26 мая 2026 года в Москве состоится форум предпринимателей индустрии спорта «Masters of Sport: новые правила игры», организованный FCongress при поддержке Forbes Russia.

Российская спортивная индустрия проходит этап глубокой трансформации — рынок опирается на внутренние ресурсы, клубы и федерации перестраивают стратегии, а бизнес ищет новые точки роста. Сегодня ключевая задача — превратить адаптацию в устойчивую экономическую модель и сделать спорт прибыльным на всех уровнях — от профессиональных лиг до массовых стартов и фитнес-проектов. Как монетизировать популярность спорта? Какие бизнес-модели работают в новых условиях? Где искать инвестиции и как выстраивать долгосрочные партнерства?

Форум объединит лидеров индустрии для обсуждения практических решений и успешных кейсов. Участники разберут, как эффективно управлять клубами, увеличивать выручку за счёт болельщиков и спонсоров, развивать массовый спорт и превращать интерес к ЗОЖ в устойчивую привычку. Особое внимание будет уделено инвестициям от спортивной инфраструктуры и ритейла до SportTech-стартапов.

Фокус дискуссий с лидерами рынка:

• Новая спортивная реальность: инвестиции, кадры и стратегии роста;

• Как сделать клуб коммерчески успешным;

• Массовый спорт как бизнес и социальный инструмент;

• Инвестиционные возможности в спорте и новые ниши;

• Благотворительность и устойчивое развитие спортивных проектов.

Аудитория форума — круг лиц, принимающих стратегические решения:

• Руководители и маркетинг профессиональных клубов, лиг и федераций;

• Организаторы спортивных событий и предприниматели фитнес-индустрии;

• Представители букмекерских компаний, банков и телеком-операторов;

• FMCG-бренды и поставщики спортивных товаров;

• Инвесторы и спортивные стартапы;

• Деловые и спортивные СМИ.

Форум станет площадкой для обмена опытом, поиска партнёров и формирования новых бизнес-моделей в индустрии спорта.