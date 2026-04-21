В Сколково стартовал второй поток СпортТех Акселератора

Более 250 стартапов прислали заявки на участие во втором потоке Акселератора Сколково для спортивной индустрии. Эксперты отобрали 134 компании, которые ближайшие два месяца будут слушать лекции от ведущих экспертов спортивной индустрии, посещать экскурсии на спортивные объекты Москвы и даже поучаствуют в турнире по падел-теннису. Среди спикеров образовательной программы ведущие эксперты отрасли.

«Это уже второй наш поток СпортТех Акселератора, как организатору мне отрадно видеть такой интерес и со стороны сотен компаний, работающих на этом рынке, и со стороны наших ведущих управленцев. Мы приглашаем выступать с лекциями не теоретиков, а практиков – топов спортивной индустрии в России, они с удовольствием соглашаются, делятся своим опытом, своей экспертизой и двигают рынок вперёд. Это крайне важно. Развивая индустрию – развиваются все игроки рынка. Особенно приятно, что вот уже второй год у нас растёт количество партнёров Акселератора. Крупные компании инвестируют в спортивную индустрию, делая её всё более технологичной и привлекательной для бизнеса и для любителей спорта», — заявил программный директор Акселератора Иван Катанаев.

В финал попадёт всего 15 лучших проектов, которые смогут выступить перед фондами и инвесторами на демодне 19 мая в Технопарке Сколково.

СпортТех Акселератор Сколково – бесплатная образовательная программа Технопарка Сколково для компаний, предлагающих решения и продукты в области спорта. Профессиональный и любительский спорт, спортивная медицина, киберспорт, фитнес – компании, работающие в любом из этих направлений, могут получить инвестиции и поддержку, пройдя один из потоков ежегодной Акселерационной программы.