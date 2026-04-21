Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Российский борец Эмин Сефершаев выиграл золотую медаль ЧЕ-2026 в категории до 55 кг

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев выиграл золотую медаль чемпионата Европы — 2026 в весовой категории до 55 кг, проходящего в Тиране (Албания).

В финальной схватке Сефершаев оказался сильнее грузина Вахтанга Лолуа. Бронзовые награды завоевали болгарин Штефан Григоров и Рашад Маммадов (Азербайджан).

Греко-римская борьба. Чемпионат Европы – 2026. Тирана (Албания). Весовая категория до 55 кг:

1. Эмин Сефершаев (Россия).
2. Вахтанг Лолуа (Грузия).
3. Штефан Григоров (Болгария)/Рашад Маммадов (Азербайджан).

Для 28-летнего Сефершаева победа на чемпионате Европы стала третьей в карьере. Ранее он становился чемпионом европейского первенства в 2021-м и 2025-м.

Отметим, в сентябре 2025 года Сефершаев не смог выступить на чемпионате мира в Хорватии из-за проблем с визой. За день до первых поединков турнира власти Хорватии отозвали въездной документ спортсмена после того, как он заселился в отель.

