Ильтерякова парила над ковром, Варфоломеев показывала когти. Фото с КМ у «художниц»

С 17 по 19 апреля в Баку проходил третий этап Кубка мира по художественной гимнастике. Спортсменки сборной России, выступавшие в статусе нейтральных атлетов, завоевали четыре медали. Сборная России в групповых упражнениях стала третьей в многоборье и показала второй результат в финале упражнения с тремя обручами и двумя парами булав. За команду выступали Алёна Селиверстова, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик.

Также российская сборная в групповых упражнениях была удостоена AGF Trophy — специального трофея турнира, учреждённого Федерацией гимнастики Азербайджана. Он вручается за лучшую оценку за исполнение, полученную в квалификации.

София Ильтерякова вошла в топ-5 по итогам многоборья и выиграла две медали в отдельных видах, став серебряным призёром в упражнении с булавами и бронзовым – с обручем.

В личном многоборье первенствовала гимнастка из Украины Таисия Онофрийчук. Серебряным призёром стала Дарья Варфоломеев, представляющая Германию. Тройку призёров замкнула болгарка Стиляна Николова. В отдельных видах Онофрийчук стала лучшей в упражнении с обручем, а Варфоломеев завоевала золотые медали в трёх оставшихся видах.

Лучшие кадры матча с этапа Кубка мира в Баку — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.