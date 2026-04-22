На велосипеде разбился нетрезвый призёр Олимпиады в прыжках с трамплина

Бронзовый призёр Олимпиады и чемпионата мира в прыжках на лыжах с трамплина Роберт Кранец во время велотренировки угодил в серьёзную аварию. 44-летний спортсмен не справился с управлением на скорости 34 км/ч, врезался в бордюр и вылетел в кювет.

Инцидент произошел близ местечка Сподня Липница. Кранец получил серьёзные повреждения — спортсмена пришлось эвакуировать на вертолёте в больницу Любляны. Реабилитация будет долгой, однако жизни Кранеца ничего не угрожает.

Было установлено, что во время инцидента Роберт находился в состоянии опьянения — у него в крови было обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Согласно данным его велокомпьютера, к моменту аварии он проехал почти 14 км и местами разгонялся до 60 км/ч. Зачем спортсмен тренировался в таком виде, не сообщается.

Кранец завершил свою карьеру в 2018 году. Он выиграл чемпионат мира по полётам на лыжах в 2012 году. Кранец принимал участие в четырёх Олимпиадах, в 2002 году стал бронзовым призёром в командных соревнованиях.

