«На самом деле я добрая». Клепикова — о том, что мужчины могут её бояться

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова в шутку высказала предположение насчёт того, что мужчины могут побаиваться её из-за строгого выражения лица.

«Мне кажется, мужчины меня побаиваются. Я, возможно, выгляжу немного строго. Хотя я просто стеснительная. Не знаю, может, у меня такое выражение лица. Но на самом деле я добрая, всегда готова пообщаться», — приводит слова Клепиковой «РИА Новости Спорт».

Летом 2025 года Клепикова в нейтральном статусе выступила на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Она стала чемпионкой мира в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м. В минувшем финале Кубка России по плаванию спортсменка выиграла несколько медалей.