Климент Колесников назвал личные приоритеты на чемпионате Европы — 2026

Серебряный призёр Олимпиады в Токио российский пловец Климент Колесников рассказал, что для него является приоритетом на чемпионате Европы — 2026 во Франции.

— Что для вас самое главное на чемпионате Европы — показать лучшее время, победить в общем медальном зачёте, победить условного Леона Маршана?

— Сейчас подход к соревнованиям уже строится так, чтобы по возможности максимально заработать медали. Ценится место на пьедестале, желательно — первое место. Уже так сильно не играет роль время, улучшение результатов, если ты не попадаешь на пьедестал. Тут просто задача победить, ну а время приложится. У нас плавание на месте не стоит, результаты постоянно двигаются вперёд, — цитирует Колесникова «Матч ТВ».

13 апреля World Aquatics допустила россиян до международных стартов с флагом и гимном.