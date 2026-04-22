Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Колесников сравнил бассейн на ЧЕ в Париже с центром плавания в Санкт-Петербурге

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Токио российский пловец Климент Колесников сравнил бассейн во Франции, где будет проходить чемпионат Европы — 2026, с центром плавания в Санкт-Петербурге.

— Какой бассейн будет на чемпионате Европы в парижском Сен-Дени?
— Да там бассейн не супервау. Я смотрел фотографии, как он выглядит. Трибуны там не особо большие для количества зрителей. Может, достаточно будет для чемпионата Европы. Он похож на бассейн в Санкт-Петербурге, где у нас Кубок Сальникова на улице Джона Рида проходит. Такой типа центр плавания «Невская волна». Приятнее даже выступать в Казани, чем в бассейне на чемпионате Европы. Такой чисто европейский бассейн, без излишеств, — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android