Колесников сравнил бассейн на ЧЕ в Париже с центром плавания в Санкт-Петербурге

Серебряный призёр Олимпиады в Токио российский пловец Климент Колесников сравнил бассейн во Франции, где будет проходить чемпионат Европы — 2026, с центром плавания в Санкт-Петербурге.

— Какой бассейн будет на чемпионате Европы в парижском Сен-Дени?

— Да там бассейн не супервау. Я смотрел фотографии, как он выглядит. Трибуны там не особо большие для количества зрителей. Может, достаточно будет для чемпионата Европы. Он похож на бассейн в Санкт-Петербурге, где у нас Кубок Сальникова на улице Джона Рида проходит. Такой типа центр плавания «Невская волна». Приятнее даже выступать в Казани, чем в бассейне на чемпионате Европы. Такой чисто европейский бассейн, без излишеств, — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».