В Федерации фехтования России ответили на вопрос о снятии санкций со сборной страны

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал о процессе работы над снятием санкций с российских спортсменов со стороны Международной федерации фехтования (FIE).

«Документы готовы, они скоро будут отправлены в Международную федерацию фехтования (FIE), чтобы её исполком принял решение», – передаёт слова Мамедова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в мае 2025 года FIE разрешила российским и белорусским фехтовальщикам принимать участие в международных соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Ранее FIE предоставил нейтральный статус чемпионкам Олимпийских игр – 2020 рапиристкам Ларисе Коробейниковой и Аделине Загидуллиной.

