Мамедов — о Великой: Софья не стала моложе, чем была, годы в забвении дали о себе знать

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о будущем двукратной олимпийской чемпионки Софьи Великой, отметив, что саблистка сама определит момент, когда стоит завершить карьеру.

«Такие великие спортсменки, как Софья Великая, сами решают, когда им комфортно завершить выступления, она сама должна понять, когда ей надо будет закончить. У неё была шикарная карьера, сейчас после долгой международной изоляции она наконец-то вернулась на международную арену, вернулась пока не в полном объёме, но хотя бы выступать под нейтральным статусом.

Тем не менее годы, которые прошли в забвении, дали о себе знать, и Софья за это время не стала моложе, чем была. Для жизни – это прекрасно, но для спорта 41 год – это много. Софье никто не говорит, что надо заканчивать, пока она сама это не поймёт. Полтора года назад она говорила, что хочет уйти из спорта, но выиграла Московскую саблю. В хорошей борьбе. После этого решила остаться ещё. Дай бог ей здоровья, если может она здесь порадовать болельщиков своими победами насколько долго, мы будем рады», – передаёт слова Мамедова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.