Федерация фехтования России пояснила правила отбора на чемпионаты Европы и мира

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал о правилах отбора спортсменов на чемпионаты Европы и мира, отметив в этом большую роль чемпионата России, который проходит с 22 по 29 апреля в Казани.

«Чемпионат России – один из этапов отбора на международные старты, в сборную страны. В неё включают четверых спортсменов по рейтингу, они поедут на чемпионат Европы во Франции и чемпионат мира в Гонконг. Для кого-то, кто уже заработал достаточное количество очков на международных соревнованиях, это только лишь очередной этап подготовки, для кого-то возможность получить их здесь, потому что ЧР имеет максимальный коэффициент в сравнении с другими российскими соревнованиями. У всех свои задачи.

Но нет важнейшего приоритета чемпионата страны, он проходит в апреле, а чемпионат Европы и мира в середине лета – большой промежуток времени. Если ты сейчас стал чемпионом России весной, вышел на пик формы, это не значит, что ты сохранишь эту форму через три месяца», – передаёт слова Мамедова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.