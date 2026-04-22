Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Федерация фехтования России пояснила правила отбора на чемпионаты Европы и мира

Комментарии

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал о правилах отбора спортсменов на чемпионаты Европы и мира, отметив в этом большую роль чемпионата России, который проходит с 22 по 29 апреля в Казани.

«Чемпионат России – один из этапов отбора на международные старты, в сборную страны. В неё включают четверых спортсменов по рейтингу, они поедут на чемпионат Европы во Франции и чемпионат мира в Гонконг. Для кого-то, кто уже заработал достаточное количество очков на международных соревнованиях, это только лишь очередной этап подготовки, для кого-то возможность получить их здесь, потому что ЧР имеет максимальный коэффициент в сравнении с другими российскими соревнованиями. У всех свои задачи.

Но нет важнейшего приоритета чемпионата страны, он проходит в апреле, а чемпионат Европы и мира в середине лета – большой промежуток времени. Если ты сейчас стал чемпионом России весной, вышел на пик формы, это не значит, что ты сохранишь эту форму через три месяца», – передаёт слова Мамедова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Российские спортсмены провели первый турнир с флагом и гимном. Но не всё прошло идеально
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android