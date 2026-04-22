Открытие нового центра фехтования в Казани связали с победой Марты Мартьяновой на ОИ

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, как победа рапиристки Марты Мартьяновой в командных соревнованиях на Олимпийских играх – 2020 в Токио повлияла на открытие нового центра фехтования в Казани.

«Мы долго ждали золота из Татарстана, последние золотые медали здесь были в 1976 году. После тех побед и появилась казанская спортшкола олимпийского резерва. После победы Марты Мартьяновой на Олимпиаде в Токио в составе команды мы открываем здесь этот прекрасный новый центр.

Это большое подспорье для всего российского фехтования, здесь отличные условия, ждём новых чемпионов, которые будут защищать цвета сборной страны», – передаёт слова Мамедова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

