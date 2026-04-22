Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Леонов: надеемся, что на чемпионате мира по фехтованию выступим с флагом и гимном

Комментарии

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился ожиданиями о возможном выступлении российских спортсменов на чемпионате мира – 2026 с флагом и гимном. Чемпионат мира – 2026 по фехтованию пройдёт с 22 по 31 июля в Гонконге.

«На чемпионате России будет около 1000 спортсменов из 32 регионов, постарались по максимуму пригласить местных ребят, надеемся на саблистов, Марту Мартьянову. Она в хорошей форме, наша звезда, этот центр результат её победы на Олимпиаде. Это была кинематографическая история, она фаворит, несёт ответственность, и за ней все тянутся. Есть несколько надежд.

У нас хорошая школа, богатые традиции в этом виде спорта. Будем развивать фехтование, это один из наших приоритетов, фехтование стоит особняком, тем более есть такая инфраструктура. Важно, что это один из этапов отбора на чемпионат Европы и мира, будем надеяться и верить, что выступим там уже с флагом и гимном, а не под нейтральным флагом. Есть признанные звёзды, такие как Софья Великая. Но идёт смена поколений, ждём новые имена, ждём их большие победы», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android