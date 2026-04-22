В Казани выразили готовность провести международные старты по фехтованию

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о готовности Казани принять международные старты по фехтованию, если это будет необходимо.

«Тем более у нас большие шансы на успех на мировой арене, что на Европе, что на ЧМ. Здорово, что центр заработал, помимо тренировок, проводим и титульные соревнования. Большое спасибо федерации за перестройку этого дворца.

Долгожданный старт для нас, хотели именно здесь провести чемпионат страны, в «сердце» фехтования Татарстана.

Компактный, но удобный, всё свежо. Ранее мы проводили старты на разных объектах в городе, опыт у нас большой, мы всегда открыты и на связи с Федерацией фехтования России, если будет окно возможностей, будем рады провести международные старты, готовность у нас есть. Всё для этого у нас есть», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.