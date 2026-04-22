«Позорное, трусливое». Путин — о поведении прежнего руководства МОК

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с критикой прежнего руководства Международного олимпийского комитета (МОК), обвинив его в политической ангажированности и нанесении ущерба олимпийскому движению.

«Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических, многочисленных вооружённых конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.

Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных организаций как можно скорее преодолеет это наследие – тяжёлое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников. Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей – представителей самых разных видов спорта, ещё много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях и обязательно под нашим родным флагом, в сопровождении национального гимна России.

Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены и делает это весьма достойно. Яркими победами в прошлом спортивном сезоне отметились наши пловцы, фехтовальщики, каноисты, гимнасты, дзюдоисты, борцы.

Но, конечно, особенным, поистине уникальным без всякого преувеличения стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, как вы знаете об этом, который в разы – именно в разы – уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат. Победы были добыты, что называется, не числом, а умением, талантом и волей к победе. Безусловно, радуют нас и юниоры, причём по самым разным видам спорта.

Мы, государство, безусловно, продолжим развивать спортивную сферу по всем направлениям, обеспечивать самые широкие возможности для занятий и спортом высших достижений, и профессиональным, и массовым спортом, активно популяризировать спорт, прежде всего среди детей и подростков. Потому что, как мы с вами хорошо знаем, спорт – не просто физическая сила и ловкость, это образ жизни, построенный на ценностях здоровья, взаимного уважения, что очень важно, целеустремлённости и ответственности», – приводит слова Путина пресс-служба президента России.