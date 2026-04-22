Рапирист Бородачёв: все знают, что мы россияне, обращаются к нам как к парням из России

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в командных соревнованиях российский рапирист Кирилл Бородачёв рассказал об отношении иностранных спортсменов к российским фехтовальщикам на международных стартах.

«На самом деле даже не думаю о снятии запрета на российскую символику, снятие санкций. Я знаю то, что все и так знают, что мы под российским флагом, что мы россияне. А как иначе? В зале все к нам обращаются как к русским, как к парням из России. Пока рано о чём-то говорить, пройдёт этот саммит – там и поговорим, посмотрим, какие решения примут.

Что касается российских стартов, они для меня всё равно одни из главных, даже после возвращения на международную арену. Я всегда на них выкладываюсь на максимум, вне зависимости от того, международные это соревнования или российские», – передаёт слова Бородачёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Российские спортсмены провели первый турнир с флагом и гимном. Но не всё прошло идеально
Российские спортсмены провели первый турнир с флагом и гимном. Но не всё прошло идеально
